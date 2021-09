(Di sabato 25 settembre 2021)- Seduta mattutina per ilall'SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilallo Stadio Maradona in programma domani alle ore 20.45 per la sesta ...

Advertising

sportli26181512 : Il Napoli punta il Cagliari: allenamento atletico e tattico: La squadra di Spalletti prepara l'appuntamento del Mar… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2021 | Elezioni amministrative, la giornata dei candidati. Da Milano a Napoli le sfide di chi punta a guidare le… - Crujiff1 : @domyc_ @DavePiccirillo @Carabagg10 Coppa d’africa, il napoli ha 2 colonne della squadra (kk e la punta) che andran… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2021 | Elezioni amministrative, la giornata dei candidati. Da Milano a Napoli le sfide di chi punta a guidare le… - SmashDevil19 : @ildumba @marcullo02 @Maicuntent1986 Pure il Napoli più avanti giocherà con Marfella punta titolare secondo me, le… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli punta

Corriere dello Sport

- Seduta mattutina per ilall'SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari allo Stadio Maradona in programma domani alle ore 20.45 per la sesta giornata di Serie ...Più che l'impennata del, su cui in pochi scommettevano, dovrebbe sorprendere ciò che molti davano per scontato, ...sempre fatto prima della crisi economica e gestionale delle due società diPaolo Del Genio, giornalista sportivo e opinionista radiofonico sempre vicinissimo alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato nelle ultime ...Domani sera alle 20:45 ci sarà la sfida tra Napoli e Cagliari: il tecnico dei partenopei Spalletti ha le idee chiare su chi mettere in campo, resta solo il dubbio convocazione per Mertens, mentre mist ...