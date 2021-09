Il Mondiale di ciclismo nel santuario della bici

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 settembre 2021) Che la conclusione di domenica 26 settembre,possa essere iridata come l’incipit di domenica scorsa dovrebbe essere una questione di importanza marginale. Certo qui in Italia tutto ciò sarebbe auspicabile, farebbe un gran piacere, una botta di libidine dopo dodici edizioni, tante ne sono passate dalla vittoria di Alessandro Ballan a Varese, andate mica bene. Un’altra maglia da campione del mondo dopo quella conquistata contro il tempo da Filippo Ganna, sarebbe il miglior finale possibile dell’avventura di Davide Cassani come ctNazionale. L’ultima firma su un lavoro lungo e appassionato di un professionista che è riuscito, grazie al suo impegno, a tenere a galla un movimento che rischiava di diventare periferia deleuropeo. Eppure, al di là delle legittime speranze, come finirà la prova in linea dei Mondiali di...