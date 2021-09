Il leader catalano Puigdemont libero di lasciare l'Italia (Di sabato 25 settembre 2021) L'ex presidente delle Catalogna in esilio, Carles Puigdemont, è stato scarcerato, senza alcuna restrizione, dopo essere stato arrestato giovedì sera (23 settembre) all'aeroporto di Alghero dove era ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) L'ex presidente delle Catalogna in esilio, Carles, è stato scarcerato, senza alcuna restrizione, dopo essere stato arrestato giovedì sera (23 settembre) all'aeroporto di Alghero dove era ...

Advertising

Corriere : Il leader catalano Puigdemont arrestato ad Alghero su mandato della Corte Suprema spagn... - RaiNews : Il leader dell'indipendentismo catalano Carles Puigdemont avrebbe dovuto partecipare a un incontro con il movimento… - Agenzia_Ansa : L'ex leader catalano Puigdemont è in carcere a Sassari. E' stato arrestato ieri sera al suo arrivo all'aeroporto di… - massimo_avv : RT @Radio1Rai: E’ tornato libero in #Sardegna il leader indipendentista catalano #Puigdemont, senza alcuna misura cautelare. Se non si pres… - Stele666 : RT @alessandro_mano: Condannano 12 persone perché parte di una locale di 'ndrangheta in #VdA? Devi cercare i commenti con il lanternino. Ar… -