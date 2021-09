Il gruppo di veglia sul massacro di Tiananmen si scioglie (Di sabato 25 settembre 2021) Il gruppo dietro la veglia annuale del massacro di Tiananmen a Hong Kong ha deciso di sciogliersi dopo 32 anni a seguito di un voto in una riunione speciale di oggi, sabato 25 settembre. La decisione arriva dopo mesi di pressioni da parte delle autorità e l’arresto della dirigenza del gruppo. Quando e perchè è Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021) Ildietro laannuale deldia Hong Kong ha deciso dirsi dopo 32 anni a seguito di un voto in una riunione speciale di oggi, sabato 25 settembre. La decisione arriva dopo mesi di pressioni da parte delle autorità e l’arresto della dirigenza del. Quando e perchè è

