Il film cult stasera in TV | “Agente 007 – Dalla Russia con amore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 settembre 2021)007conè ilin tv con Sean Connery. Uno spietato assassino, Donald Red Grant, uccide in un’esercitazione un uomo mascherato da James Bond. Lo scacchista Kroonsteen organizza per laSPECTRE un piano per rubare all’Unione Sovietica il Lektor, macchina per decodificare crittogrammi, e uccidere Bond per vendicare la morte del dottor Julius No. Ernst Stavro Blofeld, misterioso capo della SPECTRE, affida gli aspetti tecnici a Rosa Klebb, che recluta Grant come assassino, e Tatiana Romanova, membro dei servizi segreti russi e inconsapevole pedina del gioco, non a conoscenza dei rapporti della Klebb con la SPECTRE. Nel frattempo, a Londra,M riferisce a Bond che la Romanova è intenzionata a disertare e fornire il suo supporto per il furto del Lektor, ...