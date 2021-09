Il fascino morboso delle apocalissi raccontate nei fumetti

Leggi su cityroma

(Di sabato 25 settembre 2021) Ha fatto il proprio debutto questa settimana su Disney+ la nuova serie tv ispirata a Y: l’ultimo uomo, il celebre fumetto firmato da Brian K. Vaughn e Pia Guerra (edito in Italia da Panini Comics). Un evento misterioso colpisce il mondo, uccidendo simultaneamente tutti gli esseri viventi in possesso del cromosoma Y, e lasciando alle donne il compito di ricostruire la società e contrastare la discesa nella barbarie. I soli ad essere apparentemente immuni dalla catastrofe sono Yorick, un bravo ragazzo con la passione per l’escapismo e i giochi di magia, e la sua scimmietta cappuccina Ampersand. In un ribaltamentoclassiche fantasie maschiliste sul lieto destino dell’ultimo uomo rimasto in un mondo popolato da donne, Yorick parte dagli Stati Uniti in un’odissea on the road alla ricerca del suo unico, vero amore: Beth, la sua fidanzata in trasferta in Australia. Y: ...