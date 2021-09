Il dopo-Merkel è quasi arrivato Tutte le incognite del voto in Germania

(Di sabato 25 settembre 2021) Domani,sedici anni, si chiuderà l’era. Lasarà chiamata a eleggere un nuovo Parlamento, da cui uscirà il governo che avrà il compito di traghettare oltre la stagione dominata dalla Cancelliera un Paese che oggi, sotto la spinta degli eventi storici in corso, è chiamato a pensare il suo ruolo geopolitico nei prossimi anni e le sue posizioni e aspirazioni nel contesto europeo. Il percorso di avvicinamento alla data del 26 settembre è iniziato più di anno fa (per certi versi già nel 2018, con l’annuncio di Angeladi non ricandidarsi), in un contesto politico dominato da una Große Koalition tra Cdu e Spd che vedeva i socialdemocratici sempre più insofferenti e stanchi di un’alleanza che ha causato loro una grande perdita di consensi. Una situazione di cui i cristiano-democratici non hanno ...

L'ala conservatrice - quella che vuole una rottura rispetto all'era- continua a vedere nel ... Per quest'ultimo le cose cominciano a mettersi davvero malele pesanti inondazioni che in ...