Il caso del video dell'uomo che si masturba rimosso dal profilo Instagram di Matteo Salvini (Di sabato 25 settembre 2021) La nuova linea di Matteo Salvini sui social network fa una prima vittima. Dopo l'addio (o l'arrivederci?) di Luca Morisi alla "Bestia", ieri un filmato che ritraeva un uomo che si masturbava in un parco a Milano è stato rimosso dal suo profilo Instagram a un paio d'ore dalla sua pubblicazione. «Schifo assoluto davanti ai bambini e in pieno giorno. Non è questa la Milano che vogliamo», era il commento del Capitano che accompagnava il filmato. Che è stato cancellato contravvenendo alle regole non scritte del social networking, le quali prevedono che mai e poi mai si elimini un'aggregazione effettuata: basti ricordare al riguardo che il famoso video in cui Salvini citofonava a casa di una famiglia a Bologna per accusare un cittadino di spaccio è stato ...

