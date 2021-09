Il caso del candidato di Fratelli d’Italia beccato con le tessere elettorali dei cittadini a Torino (Di sabato 25 settembre 2021) Il caso di Enzo Liardo, candidato consigliere alle elezioni comunali di Torino, si infittisce. La Guardia di Finanza gli ha notificato un avviso di garanzia per concorso in peculato perché è stato trovato in possesso di elenchi con i nomi e i dati di residenza degli elettori, ottenuti tramite un dipendente comunale ora indagato in concorso. A Torino le liste elettorali possono essere chieste gratis dai consiglieri in carica, mentre gli ex membri devono pagare un’imposta di 2767,11 euro o di 447,21 euro per una lista parziale. Ma c’è un fronte ancora più delicato nell’indagine. Perché a casa di Liardo i militari del Gico hanno trovato nel corso della perquisizione anche decine di copie di tessere elettorali. Perché erano in suo possesso? «Le tessere ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) Ildi Enzo Liardo,consigliere alle elezioni comunali di, si infittisce. La Guardia di Finanza gli ha notificato un avviso di garanzia per concorso in peculato perché è stato trovato in possesso di elenchi con i nomi e i dati di residenza degli elettori, ottenuti tramite un dipendente comunale ora indagato in concorso. Ale listepossono essere chieste gratis dai consiglieri in carica, mentre gli ex membri devono pagare un’imposta di 2767,11 euro o di 447,21 euro per una lista parziale. Ma c’è un fronte ancora più delicato nell’indagine. Perché a casa di Liardo i militari del Gico hanno trovato nel corso della perquisizione anche decine di copie di. Perché erano in suo possesso? «Le...

