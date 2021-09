“Il cancro a digiuno”: in un libro come prevenirlo e curarlo a tavola con la dieta che affama le cellule malate (Di sabato 25 settembre 2021) “Il cancro a digiuno“: in un libro come prevenirlo e curarlo a tavola con una dieta che punta ad “affamare” le cellule malate. Nell’ultima opera di Valter Longo, biochimico, fra gli scienziati più noti nel settore dell’invecchiamento e delle malattie collegate, l’autore evidenzia il ruolo della dieta mima-digiuno. Che nel volume si profila chiaramente come una strategia preventiva o curativa, a seconda dei casi, per combattere il tumore. Anche in fase avanzata. Affiancando alle terapie un’alimentazione che priva di nutrimento le cellule tumorali. cancro, in un libro come ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 settembre 2021) “Il“: in uncon unache punta ad “re” le. Nell’ultima opera di Valter Longo, biochimico, fra gli scienziati più noti nel settore dell’invecchiamento e delle malattie collegate, l’autore evidenzia il ruolo dellamima-. Che nel volume si profila chiaramenteuna strategia preventiva o curativa, a seconda dei casi, per combattere il tumore. Anche in fase avanzata. Affiancando alle terapie un’alimentazione che priva di nutrimento letumorali., in un...

