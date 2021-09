Il Brescia non si arrende mai, rimonta vincente ad Ascoli (Di sabato 25 settembre 2021) Un Brescia mai domo coglie una vittoria di assoluto significato i n casa dell'Ascoli e conferma nel migliore dei modi il teorema ribadito alla vigilia da Inzaghi che, al di là di possibili problemi ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 25 settembre 2021) Unmai domo coglie una vittoria di assoluto significato i n casa dell'e conferma nel migliore dei modi il teorema ribadito alla vigilia da Inzaghi che, al di là di possibili problemi ...

Advertising

Giorno_Brescia : Il Brescia non si arrende mai, rimonta vincente ad Ascoli - giulio_galli : RT @GioSadVentures: #FridaysForFuture Brescia direi che c'è La prima marcia autorizzata, due anni dopo la più grande mai fatta al mondo, è… - ruggier43294741 : @Alinefenaroly1 A brescia non vieni mai ? Vorrei provare anch'io - YouTvrs : #Dionisi e #Felicioli non bastano, l'#Ascoli getta via il doppio vantaggio - - Cittadinireatti : A @Cinemambiente “Io non faccio finta di niente”, inchiesta sui veleni a #Brescia -