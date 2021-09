Ibrahimovic: «Non sono Superman, ascolto il mio corpo. Sul Milan e la Champions…» (Di sabato 25 settembre 2021) Zlatan Ibrahimovic ha parlato in una lunga intervista affrontando temi quali il Milan, la Champions e il suo stato fisico Zlatan Ibrahimovic ha parlato in una lunga intervista concessa a SportWeek affrontando temi quali il Milan, la correlazione tra mente e fisico e l’amico Djokovic. TESTA – «La testa è il 50% di quello che faccio. Se devo dire oggi il mio problema è il fisico che non le sta sempre dietro». Milan – «Quando sono arrivato e ho chiesto nello spogliatoio quanti avessero giocato una partita in Champions hanno alzato la mano in due. Pensavo fosse uno scherzo… Ma l’obiettivo era la Champions e vincere lo Scudetto, non ho avuto successo su questo, ma ci siamo andati vicini, siamo arrivati secondi. Non è solo grazie a me, abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme. I ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Zlatanha parlato in una lunga intervista affrontando temi quali il, la Champions e il suo stato fisico Zlatanha parlato in una lunga intervista concessa a SportWeek affrontando temi quali il, la correlazione tra mente e fisico e l’amico Djokovic. TESTA – «La testa è il 50% di quello che faccio. Se devo dire oggi il mio problema è il fisico che non le sta sempre dietro».– «Quandoarrivato e ho chiesto nello spogliatoio quanti avessero giocato una partita in Champions hanno alzato la mano in due. Pensavo fosse uno scherzo… Ma l’obiettivo era la Champions e vincere lo Scudetto, non ho avuto successo su questo, ma ci siamo andati vicini, siamo arrivati secondi. Non è solo grazie a me, abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme. I ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli fa il punto infortuni in conferenza: “Stasera dovrebbe essere andato tutto bene, non so per sabato chi recup… - serieAnews_com : Ibrahimovic non forzerà i tempi per tornare in campo: aspetta di guarire al 100%. Incerta la data del suo rientro ?? - infoitsport : Milan, Ibrahimovic si riscopre umano: “Il fisico non sta dietro alla testa” - CalcioPillole : È un #Ibrahimovic che si riscopre umano, quello intervenuto su SportWeek: 'Il fisico sta invecchiando e non sono Su… - mrbeaninterista : Pioli ha fatto una crescita importante. Non ci credo che e' stato solo Ibrahimovic a migliorare tutto l'ambiente Mi… -