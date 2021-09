” I Wanna Dance With Somebody ”, nel cast del film anche Stanley Tucci (Di sabato 25 settembre 2021) Stanley Tucci reciterà nel nuovo film dedicato alla cantante Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody. Tucci, con una filmografia di 87 film alle spalle, interpreterà il produttore musicale Clive Davis, il primo che scommise sulla bravura della grande cantante americana. I Wanna Dance With Somebody parlerà della vita e della carriera della Houston e sarà diretto da Kasi Lemmons. ”I Wanna Dance With Somebody”, nel film su Whitney Houston anche Stanley Tucci La sceneggiatura della pellicola è stata firmata da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021)reciterà nel nuovodedicato alla cantante Whitney Houston: I, con unaografia di 87alle spalle, interpreterà il produttore musicale Clive Davis, il primo che scommise sulla bravura della grande cantante americana. Iparlerà della vita e della carriera della Houston e sarà diretto da Kasi Lemmons. ”I”, nelsu Whitney HoustonLa sceneggiatura della pellicola è stata firmata da ...

