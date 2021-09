I tigrini italiani | «Finanziamenti e accordo militare fra Roma e Addis Abeba»

Leggi su panorama

(Di sabato 25 settembre 2021) «Il silenzio di Mario Draghi sul genocidio in Tigray coincide con il ruolo del governo italiano in questa catastrofe umanitaria. In 10 mesi di massacri, saccheggi e stupri di massa,si è spesso scontrata con la linea di Bruxelles e Washington. Come nel caso del finanziamento alle elezioni farsa di Abiy Ahmed. L'Italia è il Paese occidentale più vicino all'amministrazione genocida di». A denunciare il nostro governo sono i Giovani, un gruppo di nostri connazionali di origine tigrina che si batte per informare l'opinione pubblica della catastrofe umanitaria nella regione etiope. Un conflitto che potrebbe portare milioni di persone a morire di fame, per cui il 17 settembre il presidente Joe Biden ha annunciato nuove sanzioni. Quando, lo scorso novembre, «il premier ...