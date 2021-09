I talebani non sono cambiati, in piazza per ricordarlo al mondo (Di sabato 25 settembre 2021) I talebani hanno annunciato che, per ragioni di sicurezza, si trovano costretti a amputare gli arti ai ladri. Ma, hanno aggiunto, non lo faranno negli stadi, in esecuzioni pubbliche, come invece avveniva tra il 1996 e il 2001. Così abbiamo la definitiva conferma: i talebani sono cambiati, ma solo su una questione. Rispetto al loro primo regime, hanno imparato la potenza delle immagini nell’era dei social. Per il resto sono rimasti gli stessi assassini brutali, fondamentalisti e animati dal furore di imporre il medioevo nel proprio paese. È per questa ragione che la giornata mondiale di solidarietà con le donne afghane di sabato 25 settembre è così importante. Qualcuno può avere l’impressione che con una manifestazione non si salvino vite, non si aiuti direttamente nessuna persona ancora bloccata in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) Ihanno annunciato che, per ragioni di sicurezza, si trovano costretti a amputare gli arti ai ladri. Ma, hanno aggiunto, non lo faranno negli stadi, in esecuzioni pubbliche, come invece avveniva tra il 1996 e il 2001. Così abbiamo la definitiva conferma: i, ma solo su una questione. Rispetto al loro primo regime, hanno imparato la potenza delle immagini nell’era dei social. Per il restorimasti gli stessi assassini brutali, fondamentalisti e animati dal furore di imporre il medioevo nel proprio paese. È per questa ragione che la giornata mondiale di solidarietà con le donne afghane di sabato 25 settembre è così importante. Qualcuno può avere l’impressione che con una manifestazione non si salvino vite, non si aiuti direttamente nessuna persona ancora bloccata in ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Tranne che le scuole e le classi femminili. Per i talebani non è una 'messa al bando' ma solo un provvedimento temp… - _Nico_Piro_ : #25settembre #Afghanistan a furia di consultare fonti e leggere ricerche, non riesco ad attribuire una definizione… - _Nico_Piro_ : 'Le donne hanno gli stessi diritti. Chi sono questi talebani per togliere a noi questa opportunità e i diritti?!? L… - peppe844 : RT @_Nico_Piro_: #25settembre #Afghanistan a furia di consultare fonti e leggere ricerche, non riesco ad attribuire una definizione che tro… - ChateauDeath : RT @dantegiumanini: Non era Conte che voleva aprire il dialogo con i Talebani ? Afghanistan, talebani: riprenderemo amputazione mani ed es… -