I migranti haitiani hanno abbandonato la frontiera tra Messico e Usa

I migranti haitiani che erano ormai da tempo in attesa di entrare nel territorio degli Stati Uniti, hanno lasciato il confine tra Messico e Usa. La gestione dei migranti da parte dell'amministrazione Biden, ha destato molto scalpore sia negli Stati Uniti, sia oltreoceano. L'abbandono degli accampamenti e le immagi provenienti da quel confine hanno dimostrato come l'emergenza immigrazione, in quei territori è una pentola che ribolle e che potrebbe costare qualcosa a Biden.

