I dati sul coronavirus in Italia di sabato 25 settembre

(Di sabato 25 settembre 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 3.525 casi positivi dae 50 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.978 (64 in meno di ieri), di cui 481 nei reparti di terapia intensiva (8

Advertising

PagellaPolitica : .@carlocalenda cita dati corretti: la percentuale di differenziata sul totale dei rifiuti nella Capitale è di 15 pu… - ladyonorato : Ricordiamo anche chi finanzia la fondazione “indipendente” Gimbe… - RobertoBurioni : Buone notizie: Pfizer ha presentato i dati sul vaccino nei bambini 5-12 anni con una dose ridotta, efficacia ed eff… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Covid, Sicilia verso la zona bianca Migliorano i dati sul contagio e diminuisce la pressione sugli ospedali. Resta però… - TgrRaiSicilia : Covid, Sicilia verso la zona bianca Migliorano i dati sul contagio e diminuisce la pressione sugli ospedali. Resta… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul

Sono idel Ministero della Salute. I tamponi eseguiti sono stati 357.491. Ieri erano stati 277. I ricoverati in terapia intensiva sono 481, - 8dato precedente; quelli nei reparti ordinari ...Poi, però, la testimone ritrattò: a quel punto, la macchina investigativa si mise in moto, alla ricerca di riscontrisuo cellulare e suicatastali, ma la sua dichiarazione venne ritenuta ...Continua a calare la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.525 , contro i 3.797 di ieri ma soprattutto i 4.578 di sabato scorso, a ...A Palazzo Morando, dall’1 al 13 ottobre, una mostra che parla del rapporto con il corpo nei tre grandi cicli del nostro percorso personale tra pressioni, ambizioni, conflitti, nel segno della speranza ...