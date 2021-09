Hubble | la NASA condivide le spettacolari immagini di una stella morenteHDblog it

(Di sabato 25 settembre 2021) AG Carinae è una rara luminosa blu variabile la cui nebulosa si estende per ben 5 anni luce.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

L'osservazione ha combinato dati a infrarossi del telescopio spaziale- HST - dell'ESA/e le misurazioni della luce visibile dello spettrografo ESPRESSO presso il Very Large Telescope, ...Immagine in evidenza: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO),/ESASpace Telescope, ESO, Fudamoto et al.Ag Carinae dista da noi circa 20.000 anni luce ed è una luminosa blu variabile (LBV), ovvero una stella particolarmente massiccia (la sua massa è pari a circa 50 volte quella del sole) ed evoluta con ...Alcune galassie sono scomparse, ad accorgersene uno studioso che ha documentato tutto tramite l'ausilio del telescopio Hubble ...