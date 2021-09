Huawei, raggiunto un’accordo tra gli Usa e la figlia del fondatore detenuta in Canada: potrà tornare in Cina dopo tre anni (Di sabato 25 settembre 2021) dopo quasi tre anni di esilio, “Lady Huawei” potrà fare ritorno in Cina. Questo il risultato dell’accordo che, secondo il Wall Street Journal, sarebbe stato raggiunto nel pomeriggio del 24 settembre tra il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso delle telecomunicazioni di Shenzhen, arrestata e messa agli arresti domiciliari in Canada nel 2019 su richiesta americana con l’accusa di cospirazione e frode bancaria. Una svolta inattesa che potrebbe chiudere definitivamente un dossier fonte di forti tensioni tra Washington e Pechino. L’intesa, che sarà formalizzata a breve nel corso di un’udienza presso la corte federale di Brooklyn a New York, prevederebbe che Meng ammetta alcune colpe in cambio del ritiro di parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021)quasi tredi esilio, “Ladyfare ritorno in. Questo il risultato dell’accordo che, secondo il Wall Street Journal, sarebbe statonel pomeriggio del 24 settembre tra il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso delle telecomunicazioni di Shenzhen, arrestata e messa agli arresti domiciliari innel 2019 su richiesta americana con l’accusa di cospirazione e frode bancaria. Una svolta inattesa che potrebbe chiudere definitivamente un dossier fonte di forti tensioni tra Washington e Pechino. L’intesa, che sarà formalizzata a breve nel corso di un’udienza presso la corte federale di Brooklyn a New York, prevederebbe che Meng ammetta alcune colpe in cambio del ritiro di parte ...

