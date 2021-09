Advertising

iconanews : Huawei dà battaglia, ci difenderemo da accuse Usa su frode - giornaleradiofm : Approfondimenti: Huawei dà battaglia, ci difenderemo da accuse Usa su frode: (ANSA) - PECHINO, 25 SET - Huawei si '… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei battaglia

continuerà a difendersi dalle accuse della Corte Distrettuale degli Usa per il Distretto Orientale di New York", si legge in una nota del gruppo diffusa mentre Meng è in viaggio verso la Cina.La vicenda giudiziaria ha del resto interseca to per due anni la grandecontroda parte dell'Amministrazione Trump , che accusava il gigante di vendere una tecnologia 5G pericolosa ...Il Canada libera “Lady Huawei” e la Cina i due cittadini canadesi con la benedizione Usa e a distanza di poche ore. Ma nessuno ammette la trattativa esplicita ...LADY HUAWEI TORNA IN CINA Meng Wanzhou era ai domiciliari in Canada da quasi tre anni con l'accusa di aver violato l'embargo all'Iran ...