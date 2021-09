Hotel di lusso e pandemia | come superare l’emergenza

(Di sabato 25 settembre 2021) Life&People.it L’esistenza del Covid-19, che a più di un anno e mezzo dal suo scoppio ancora pesa sulle nostre testeun macigno, è stata particolarmente drammatica per il settore del turismo. La, per glidiin modo specifico, ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un reale disastro. Per quanto questa immensa tragedia sia andata a colpire quasi ogni singolo settore produttivo, è indubbio che tutto il reparto turistico sia stato quello più devastato in assoluto. Se i più piccoli, paradossalmente, sono riusciti in qualche modo a galleggiare nel mare in tempesta, chi da anni faceva affidamento agli introiti dei clienti internazionali si è ritrovato a sprofondare. Inesorabilmente. Ma non tutto è perduto, anzi.di: ...

Ad ovest del Villaggio, sono in corso i lavori per la realizzazione di un innovativodicon centro benessere e parco verde sul mare di 20.000 mq. Infine, sul lato est verrà presto ...FORTE DEI MARMI - E' finito in manette il secondo membro della banda che il giorno di Ferragosto del 2020 mise a segno un furto da mezzo milione di euro in unodidi Forte dei Marmi. A finire in carcere, a Monza, è stato Luca Bentivoglio, 41 anni, rintracciato giovedì dai Carabinieri nel capoluogo brianzolo, individuato come esecutore materiale ...Finisce in manette un altro autore del maxi furto compiuto il 15 agosto 2020 in un hotel di lusso di Forte. I carabinieri sono riusciti infatti ad arrestare a Monza Luca Bentivoglio, classe ’80, già n ...La Cavalli Tower, lussuosissimo grattacielo residenziale di 70 piani, punta a rilanciare il marchio Roberto Cavalli a Dubai.