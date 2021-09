Hong Kong, sciolto dopo 30 anni il gruppo su Tienanmen (Di sabato 25 settembre 2021) L’Alleanza di Hong Kong chiude i battenti. Il gruppo di attivisti che per trent’anni ha organizzato nell’ex colonia britannica la veglia annuale del 4 giugno in ricordo della violenta repressione di Piazza Tienanmen ha deciso lo scioglimento dopo essere finita nella stretta sul dissenso promossa da Pechino. La risoluzione è passata con 41 voti a favore e 4 contrari. La Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China è stata tra i simboli della pluralità politica della città e il suo scioglimento è l’ultima conseguenza della normalizzazione voluta dalla Cina. I margini di manovra, del resto, erano molto limitati: molti leader del gruppo sono già in carcere per aver preso parte al movimento ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) L’Alleanza dichiude i battenti. Ildi attivisti che per trent’ha organizzato nell’ex colonia britca la veglia annuale del 4 giugno in ricordo della violenta repressione di Piazzaha deciso lo scioglimentoessere finita nella stretta sul dissenso promossa da Pechino. La risoluzione è passata con 41 voti a favore e 4 contrari. LaAlliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China è stata tra i simboli della pluralità politica della città e il suo scioglimento è l’ultima conseguenza della normalizzazione voluta dalla Cina. I margini di manovra, del resto, erano molto limitati: molti leader delsono già in carcere per aver preso parte al movimento ...

