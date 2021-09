(Di sabato 25 settembre 2021) Sabato sera, come sempre, fa rima con. Il campionato trans-nazionale disuvedeva impegnate ben 12 squadre e, come sempre, spettacolo e sorprese non sono mancate. Successi perin casa di, mentre cadono Cortina e Asiago Con questi risultati la classifica generale vede al comando Jesenice con 13 punti, passando di nuovo Asiago che rimane a 12. Terzacon 10 assieme a Lustenau ed Eisbaren, quindie Cortina a 9. I MATCH DELLA SERATA DIRittner Buam – EC-KAC Future Team 4-2: ci pensa Fröwis al minuto 6:49 a ...

Advertising

OA_Sport : Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: vincono Renon, Gherdeina e Vipiteno contro Fassa - SuperTWGattona : RT @99per100: G.O.A.T. ?? HOCKEY GHIACCIO ???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI HOCKEY GHIACCIO CLUB di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Ice Hockey Cl… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? HOCKEY GHIACCIO ???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI HOCKEY GHIACCIO CLUB di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Ice Hockey Cl… - kovko2011Linux : RT @fisg_it: Luc Tardif nuovo presidente della IIHF. L’hockey su ghiaccio italiano ???? torna dopo 30 anni nella stanza dei bottoni dell'hoc… - fisg_it : Luc Tardif nuovo presidente della IIHF. L’hockey su ghiaccio italiano ???? torna dopo 30 anni nella stanza dei botto… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

OA Sport

Obiettivi ambiziosi per l'Como, la squadra cittadina che in questo 2021 festeggia cinquant'anni dalla sua fondazione. ... il primo casalingo, al palazzo deldi Casate. Proprio per ...Reeve era sempre stato molto irrequieto: era un eccellente nuotatore, un appassionato disu, un pilota autorizzato e anche un amante dell'equitazione. Aveva un fisico privilegiato ...Sabato sera, come sempre, fa rima con Alps Hockey League 2021-2022. Il campionato trans-nazionale di hockey su ghiaccio vedeva impegnate ben 12 squadre e, come sempre, spettacolo e sorprese non sono m ...Obiettivi ambiziosi per l’Hockey Como, la squadra cittadina che in questo 2021 festeggia cinquant’anni dalla sua fondazione. La società del presidente Luca Ambrosoli punta ad un torneo di vertice. I l ...