Highlights e gol PSG-Montpellier 2-0 | Ligue 1 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 25 settembre 2021) Idi Paris Saint-Germain-, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di. I padroni di casa passano in vantaggio al 14? con la rete di Idrissa Gueye, poi il punteggio rimane bloccato sullo 0-0 per gran parte del match. All’89’ arriva il raddoppio dei parigini grazie alla rete di Julian Draxler. Di seguito le immagini salienti della partita. GOL GUEYE 1-0 GOL DRAXLER 2-0 SportFace.

I video highlights di Paris Saint-Germain-Montpellier, sfida valevole per l'ottava giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. I padroni di casa passano in vantaggio al 14' con la rete di Idrissa Gueye ...