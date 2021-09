Harry e Meghan Markle, era una vita che tutti aspettavano questo momento: le nuove foto (Di sabato 25 settembre 2021) Harry e di Meghan Markle, non si è mai smesso di parlare di loro, che solo qualche giorno fa sono finiti tra i cento personaggi più influenti dell’anno: la coppia è in copertina sul Time, il prestigioso magazine americano che ha immortalato i due all’interno della propria abitazione, nella villa di Montecito, a Los Angeles. Una scelta, quella di dedicare a Harry e Meghan Markle la cover del numero speciale di settembre che è stata immediatamente criticata sui social: impossibile per molti dimenticare lo sgarbo di essersi allontanati dalla famiglia reale e di aver rivelato dettagli intimi legati alla vita del palazzo reale britannico. A proposito: sono già passati quasi 2 anni dalla cosiddetta ‘Megxit’, la decisione di dire addio al Regno Unito per trasferisti negli ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021)e di, non si è mai smesso di parlare di loro, che solo qualche giorno fa sono finiti tra i cento personaggi più influenti dell’anno: la coppia è in copertina sul Time, il prestigioso magazine americano che ha immortalato i due all’interno della propria abitazione, nella villa di Montecito, a Los Angeles. Una scelta, quella di dedicare ala cover del numero speciale di settembre che è stata immediatamente criticata sui social: impossibile per molti dimenticare lo sgarbo di essersi allontanati dalla famiglia reale e di aver rivelato dettagli intimi legati alladel palazzo reale britannico. A proposito: sono già passati quasi 2 anni dalla cosiddetta ‘Megxit’, la decisione di dire addio al Regno Unito per trasferisti negli ...

