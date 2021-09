Hamilton l’opportunista | “Penalità Verstappen? Capitalizziamo!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 settembre 2021) Gli occhi della tigre. La repentinità del serpente. La strategia di un generale di guerra. Il tutto condito da un pizzico di sana, ed onesta, dose di opportunismo. In quel di Sochi, Lewisscende in pista vestendo i panni dello sciacallo pronto a sfruttare ogni impercettibile passo falso dell’avversario. Questa volta, però, il “passo falso” è uno scivolone in un ripido burrone: Maxsarà ulteriormente penalizzato nel Gran Premio di Russia dopo il quarto cambio della Power Unit. L’olandese partirà dall’ultimo slot della griglia: un’occasione succulenta per il pilota anglosassone. Come per Napoleone Bonaparte, la Russia potrebbe rivelarsi fatale per la Red Bull nella corsa verso il Mondiale 2021: il campione del mondo dovrà semplicemente fare il suo, sfruttando la vettura migliore dell’intero paddock e l’assenza del rivale ...