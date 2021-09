Hamilton: 'In Q3 sono diventato scarso all'improvviso'. Verstappen: 'Evitati rischi' (Di sabato 25 settembre 2021) Sbaglia, si scusa con il team, ride e si prepara a rifarsi in gara. L'Hamilton che si presenta ai microfoni nel post Qualifiche a Sochi è il solito sornione. 'Sì ho fatto troppi errori insoliti per me,... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021) Sbaglia, si scusa con il team, ride e si prepara a rifarsi in gara. L'che si presenta ai microfoni nel post Qualifiche a Sochi è il solito sornione. 'Sì ho fatto troppi errori insoliti per me,...

Advertising

Gazzetta_it : F1, quanti delusi. Hamilton: “In Q3 sono diventato scarso all’improvviso”, Verstappen: ”Evitati rischi” - infoitsport : Hamilton: “In Q3 sono diventato scarso all’improvviso”. Verstappen: ”Evitati rischi” - rompipallex : Vorrei fare commenti su Lewis Hamilton ma onestamente sono proprio stanca e sofferente. Da sua eterna tifosa tocca… - Franck8819 : Fondamentale fare due giri di riscaldamento con gomma slick in q3. Solo Perez Bottas e hamilton non l'hanno fatto e… - FedericoDL98 : @burp_01 Hamilton ha scagato, come sempre quando è sotto pressione (che poi quale pressione? Mah) . Sbattuto all'en… -