Hai ancora Gettoni telefonici in casa? Valgono una fortuna! Ecco come fare per cambiarli in migliaia di euro

Leggi su cityroma

(Di sabato 25 settembre 2021) Se introvate deipotete guadagnarci una bella somma. Ci sono moltissimi collezionisti in cerca di questi monili che ricordano un passato, anche abbastanza recente, in cui smartphone e internet non esistevano. La comunicazione era sicuramente più difficile ma, d’altro canto, l’uomo riusciva a vivere benissimo senza avere gli occhi incollati su un cellulare. L’evoluzione è molto rapida e ci siamo ritrovati dal dover scrivere le lettere, ai, al Nokia 3310 fino ai più attuali apparecchi di comunicazione che ormai servono a tutt’altro. Per questo, abbiamo anche sviluppato una passio e una dipendenza eccessiva nei loro confronti. Tornando indietro negli anni, possiamo ricordare un tempo in cui sentirsi era più difficile, ma gli occhi erano liberi di guardare il mondo intorno a noi. Senza uno ...