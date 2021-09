Guida alla riforma Cartabia. Punto per punto, come cambia il processo penale (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI per scaricare la Guida alla riforma Cartabia preparata da Alessandro Gentiloni Silveri per Formiche.net *** Con l’approvazione dell’aula del Senato, il disegno di legge di riforma della giustizia, predisposto dalla Ministra Cartabia, si avvia a diventare legge. Il testo prevede due regimi giuridici. Un gruppo di disposizioni (quelle dell’art. 2) entrano immediatamente in vigore, innovando il diritto penale sostanziale e processuale da diversi punti di vista. Un altro gruppo costituisce una legge-delega, che il Governo dovrà tradurre in un testo legislativo ispirandosi ai principi dettati (disciplinati dall’art. 1). Nella tabella scaricabile è contenuta un’illustrazione di dettaglio dei contenuti della riforma, proposta in ... Leggi su formiche (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI per scaricare lapreparata da Alessandro Gentiloni Silveri per Formiche.net *** Con l’approvazione dell’aula del Senato, il disegno di legge didella giustizia, predisposto dMinistra, si avvia a diventare legge. Il testo prevede due regimi giuridici. Un gruppo di disposizioni (quelle dell’art. 2) entrano immediatamente in vigore, innovando il dirittosostanziale e processuale da diversi punti di vista. Un altro gruppo costituisce una legge-delega, che il Governo dovrà tradurre in un testo legislativo ispirandosi ai principi dettati (disciplinati dall’art. 1). Nella tabella scaricabile è contenuta un’illustrazione di dettaglio dei contenuti della, proposta in ...

