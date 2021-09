Grosseto-Gubbio, Serie C: probabili formazioni e diretta streaming (Di sabato 25 settembre 2021) Grosseto-Gubbio oggi allo “Zecchini” per la 5a giornata del campionato di Serie C girone B, dalle 17.30. La formazione di casa tenterà di centrare la prima vittoria stagionale, mentre i rossoblù, intendono proseguire senza sconfitte il loro cammino in questo avvio di stagione. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara. Statistiche, precedenti e curiosità di Grosseto-Gubbio Il Grosseto approda al quinto appuntamento in campionato, dopo la sconfitta patita in trasferta, nel derby contro la Carrarese, perso per 2-1 (Gallicano e Doumbia per i marmiferi, Cretella per per il Grosseto). In classifica la squadra di Magrini, si presenta con 3 punti (3 pareggi, 1 sconfitta) e solo 2 gol realizzati, per quello che è al momento, il secondo peggior attacco del girone. I rossoblù ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021)oggi allo “Zecchini” per la 5a giornata del campionato diC girone B, dalle 17.30. La formazione di casa tenterà di centrare la prima vittoria stagionale, mentre i rossoblù, intendono proseguire senza sconfitte il loro cammino in questo avvio di stagione. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara. Statistiche, precedenti e curiosità diIlapproda al quinto appuntamento in campionato, dopo la sconfitta patita in trasferta, nel derby contro la Carrarese, perso per 2-1 (Gallicano e Doumbia per i marmiferi, Cretella per per il). In classifica la squadra di Magrini, si presenta con 3 punti (3 pareggi, 1 sconfitta) e solo 2 gol realizzati, per quello che è al momento, il secondo peggior attacco del girone. I rossoblù ...

Ultime Notizie dalla rete : Grosseto Gubbio Diretta/ Carrarese Fermana streaming video tv: riscossa marmifera (Serie C) ...la Carrarese domenica scorsa è riuscita ad opporre un acuto col successo per 2 - 1 sul Grosseto, ... reduce da tre sconfitte consecutive contro Gubbio, Montevarchi e Modena, delle quali le ultime due ...

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score della 5giornata (girone B) RISULTATI SERIE C: 5GIORNATA Ore 14:30 Ancona - Matelica Lucchese Ore 14:30 Carrarese Fermana Ore 16:00 Olbia Cesena Ore 17:30 Grosseto Gubbio Ore 17:30 Modena Entella Ore 17:30 Pescara Viterbese Ore ...

Us Grosseto-Gubbio, i convocati biancorossi Grosseto Sport L'Ancona contro la Lucchese per decollare, Fermana a Carrara per ripartire. La Vis sfida Sassarini ANCONA Prima di tre partite in una settimana per Ancona, Fermana e Vis Pesaro nel girone B di Serie C. I dorici scenderanno in campo alle 14.30 al Del Conero contro la Lucchese: è il ...

Grosseto-Gubbio, tornano Dell'Agnello e Fantacci: le probabili formazioni Girone B che prosegue per Grosseto e Gubbio, oggi attese allo stadio Zecchini per il quinto turno d'andata alle ore 17:30. Un match che vede contrapporsi due formazioni in un discreto stato ...

