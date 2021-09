Green pass: oltre 5mila controlli e 94mila euro di sanzioni. E ci sarà più rigore nei luoghi di lavoro (Di sabato 25 settembre 2021) Non si tratta di numeri esorbitanti, visto che fanno riferimento all'intero territorio nazionale, tuttavia gli accertamenti vengono fatti. E fonti di governo fanno sapere che saranno accentuati con l'obligo di Green pass sui luoghi di lavoro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 settembre 2021) Non si tratta di numeri esorbitanti, visto che fanno riferimento all'intero territorio nazionale, tuttavia gli accertamenti vengono fatti. E fonti di governo fanno sapere che saranno accentuati con l'obligo disuidiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - Corriere : «Il green pass è un abominio», si dimette il vicedirettore del Conservatorio di Torino - P85025150 : RT @Luca_Mussati: @GiulioMarini2 @borghi_claudio Ah e come mai in Germania sono attendibili i test salivari per il green pass? - MarySpes : RT @giulianol: @davcarretta Diciamo che sul green pass il rispetto degli obblighi giuridici europei è stato ricordato meno, anche da Lei. -