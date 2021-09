Green pass obbligatorio? Italia unica in Europa ad averlo introdotto (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – Sin dal principio dell’emergenza pandemica abbiamo assistito a numerose celebrazioni del “modello Italiano” che avrebbe ispirato il resto delle nazioni estere sulle metodologie da utilizzare per sconfiggere il coronavirus. Tuttavia, sono bastate poche settimane per rendersi conto che detenevamo in realtà il primato degli errori commessi. Una miriade di scelte sbagliate che hanno danneggiato, quasi irreversibilmente, il nostro tessuto sociale, lavorativo ed economico. Dovrebbe pertanto essere chiaro determinate modalità di repressione sociale non comportino alcun beneficio. Eppure, anche la ripartenza lavorativa e sociale dell’Italia appare essere basata sulla convinzione di rappresentare un esempio comune.Il Green pass c’è solo in ItaliaIn particolar modo sullo strumento del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – Sin dal principio dell’emergenza pandemica abbiamo assistito a numerose celebrazioni del “modellono” che avrebbe ispirato il resto delle nazioni estere sulle metodologie da utilizzare per sconfiggere il coronavirus. Tuttavia, sono bastate poche settimane per rendersi conto che detenevamo in realtà il primato degli errori commessi. Una miriade di scelte sbagliate che hanno danneggiato, quasi irreversibilmente, il nostro tessuto sociale, lavorativo ed economico. Dovrebbe pertanto essere chiaro determinate modalità di repressione sociale non comportino alcun beneficio. Eppure, anche la ripartenza lavorativa e sociale dell’appare essere basata sulla convinzione di rappresentare un esempio comune.Ilc’è solo inIn particolar modo sullo strumento del ...

