Green pass obbligatorio al lavoro, cosa cambia dal 15 ottobre: dai controlli alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio (Di sabato 25 settembre 2021) I lavoratori che dal 15 ottobre non avranno il Green pass e che dunque non potranno accedere al posto di lavoro non riceveranno lo stipendio fin dal primo giorno di mancata presenza. Con il... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 settembre 2021) I lavoratori che dal 15non avranno ile che dunque non potranno accedere al posto dinon riceveranno lofin dal primo giorno di mancata presenza. Con il...

Advertising

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - LaStampa : L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina - Agenzia_Ansa : Non vaccinato, e dunque senza Green pass, ha deciso di interrompere i tamponi e affiggere cartelli di protesta fuor… - bertocchi_r : RT @MARCIADELLALIB1: Anche Giorgio Agamben partecipa alla grande manifestazione del 25 settembre a Roma, alle ore 15, in piazza san Giovann… - Biancanevermind : Se uno mi chiede in prestito il green pass per andare al ristorante e glielo nego non sono stronzo io ma chi vorreb… -