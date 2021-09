Green pass, la mano dura dello Stato: migliaia di multe, chiusi bar, ristoranti e palestre per irregolarità (Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue la campagna di controllo da parte dei carabinieri Nas sul rispetto dell’obbligo del Green pass per l’accesso a determinate attività e servizi, con multe conseguenti e particolare attenzione verso i settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze. Dall’entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività, contestando 236 violazioni, delle quali 128, per omessa verifica, ai titolari di esercizi commerciali ed attività dove è previsto l’obbligo della certificazione, come ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e mezzi di trasporto. L’ordine politico sul Green pass, a quanto pare, è di elevare più multe il più possibile, per “convincere” tutti della bontà del provvedimento, che di cui ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue la campagna di controllo da parte dei carabinieri Nas sul rispetto dell’obbligo delper l’accesso a determinate attività e servizi, conconseguenti e particolare attenzione verso i settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze. Dall’entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività, contestando 236 violazioni, delle quali 128, per omessa verifica, ai titolari di esercizi commerciali ed attività dove è previsto l’obbligo della certificazione, comee bar,, sale scommesse e mezzi di trasporto. L’ordine politico sul, a quanto pare, è di elevare piùil più possibile, per “convincere” tutti della bontà del provvedimento, che di cui ...

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - sole24ore : Green Pass e accesso al luogo di lavoro, la conservazione dei dati si configura come trattamento illecito… - marcoluccitti : RT @byoblu: Non si vedeva da più di vent'anni una piazza San Giovanni a Roma così gremita per una manifestazione politica. Sono almeno 100m… - Federic39674782 : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina -