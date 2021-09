Green pass Italia, controlli in oltre 5mila attività: 236 le violazioni (Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue la campagna di controllo da parte dei carabinieri Nas sul rispetto dell’obbligo del Green pass per l’accesso a determinate attività e servizi, con particolare attenzione verso i settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze. Dall’entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività, contestando 236 violazioni, delle quali 128, per omessa verifica, ai titolari di esercizi commerciali ed attività dove è previsto l’obbligo della certificazione, come ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e mezzi di trasporto. Ulteriori 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. Dalle ispezioni dei Nas è emerso che 116 sanzioni sono riconducibili a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue la campagna di controllo da parte dei carabinieri Nas sul rispetto dell’obbligo delper l’accesso a determinatee servizi, con particolare attenzione verso i settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze. Dall’entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate5.000 mila, contestando 236, delle quali 128, per omessa verifica, ai titolari di esercizi commerciali eddove è previsto l’obbligo della certificazione, come ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e mezzi di trasporto. Ulteriori 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. Dalle ispezioni dei Nas è emerso che 116 sanzioni sono riconducibili a ...

