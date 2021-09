Green pass, il prof di Orvieto si fa sospendere. "Una sottomissione politica, chi c'è davvero dietro al vaccino anti Covid" (Di sabato 25 settembre 2021) "Non sono no vax", ma "il Green pass è vergognoso e criminale" e "io non mi fermerò". Parola di Gianfranco Pigozzi, docente di arte alla scuola secondaria Signorelli di Orvieto, che sui social si è scagliato contro il certificato verde obbligatorio per entrare a scuola. L'insegnante però non è vaccinato, non ce l'ha e non intende nemmeno fare qualcosa per averlo. E ha deciso anche di interrompere i tamponi necessari per lavorare. Da martedì prossimo, dunque, rischia di venire sospeso dal lavoro e dallo stipendio per assenza ingiustificata. "II Green pass è lesivo dei diritti costituzionali", spiega Pigozzi, che ha appeso un cartello fuori dall'Istituto. "Il Green pass è vergognoso e criminale perché provocatoriamente disonesto nei confronti dei cittadini, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) "Non sono no vax", ma "ilè vergognoso e criminale" e "io non mi fermerò". Parola di Gianfranco Pigozzi, docente di arte alla scuola secondaria Signorelli di, che sui social si è scagliato contro il certificato verde obbligatorio per entrare a scuola. L'insegnante però non è vaccinato, non ce l'ha e non intende nemmeno fare qualcosa per averlo. E ha deciso anche di interrompere i tamponi necessari per lavorare. Da martedì prossimo, dunque, rischia di venire sospeso dal lavoro e dallo stipendio per assenza ingiustificata. "IIè lesivo dei diritti costituzionali", spiega Pigozzi, che ha appeso un cartello fuori dall'Istituto. "Ilè vergognoso e criminale perché provocatoriamente disonesto nei confronti dei cittadini, ...

