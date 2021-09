Green pass, esiste il diritto a non vaccinarsi: se così si perde la retribuzione, qualcosa non va (Di sabato 25 settembre 2021) di Vincenzo Camaioni In uno Stato libertario e di diritto, i diritti si definiscono in negativo, ovvero: tutto ciò che non è vietato è consentito. Qualcuno potrà storcere il naso, ma esiste il diritto a non vaccinarsi, proprio perché non è (ancora) vietato. Quando poi l’esercizio di un diritto (che, per definizione, deve essere libero e non discriminatorio) comporta la privazione della retribuzione, c’è qualcosa che non va. Partendo da questo assunto, la strada è breve per l’assurdo del Green pass 3.0. Ascoltavo il direttore Mentana in uno dei suoi “100 secondi”, mentre parlava del Green pass come “incentivo” alla vaccinazione. “Incentivo” sarebbe un qualcosa che si dà e non che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) di Vincenzo Camaioni In uno Stato libertario e di, i diritti si definiscono in negativo, ovvero: tutto ciò che non è vietato è consentito. Qualcuno potrà storcere il naso, maila non, proprio perché non è (ancora) vietato. Quando poi l’esercizio di un(che, per definizione, deve essere libero e non discriminatorio) comporta la privazione della, c’èche non va. Partendo da questo assunto, la strada è breve per l’assurdo del3.0. Ascoltavo il direttore Mentana in uno dei suoi “100 secondi”, mentre parlava delcome “incentivo” alla vaccinazione. “Incentivo” sarebbe unche si dà e non che ...

Advertising

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - Corriere : «Il green pass è un abominio», si dimette il vicedirettore del Conservatorio di Torino - cristia97265138 : RT @dottorbarbieri: Mi pare rilevante condividere - emanuelearmeni : Un altro cercopiteco #novax - Docente contro Green pass rischia sospensione, non mi fermo -