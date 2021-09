Green pass, controlli Nas: accertate 236 violazioni per 94mila euro di sanzioni (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 236 le violazioni accertate dal Nas durante i controlli sul rispetto dell' obbligo del Green pass . Dall'entrata in vigore della normativa sono state ispezionate oltre 5mila attività. Delle 236 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 236 ledal Nas durante isul rispetto dell' obbligo del. Dall'entrata in vigore della normativa sono state ispezionate oltre 5mila attività. Delle 236 ...

Advertising

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - Corriere : «Il green pass è un abominio», si dimette il vicedirettore del Conservatorio di Torino - rasputin_LG2 : RT @SereDomenici: Ribadisco: Fuori i nomi dei vip imbroglioni con il green pass taroccato e la facile esenzione. - MurielMuriella : RT @Mistrall59: @BelpietroTweet Ma i danni collaterali che si producono in un'azienda perchè il proprio dipendente non può lavorare per man… -