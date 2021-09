Green pass: controlli Nas, 236 violazioni per 94 mila euro (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 236 le violazioni accertate dai Nas durante i controlli sul rispetto dell’obbligo del Green pass. Dall’entrata in vigore della normativa sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività. Delle 236 sanzioni, 128 sono state fatte ai titolari di esercizi commerciali, in particolare ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e sui mezzi di trasporto. Le altre 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. Per un totale complessivo di 94mila euro. In particolare sono state 116 le sanzioni elevate a ristoranti, pizzerie e bar, 58 a palestre, piscine e centri benessere, 38 a sale scommesse, sale gioco e attività ricreative, mentre 24 nell’ambito dei servizi di trasporto a lunga percorrenza. Sono state ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 236 leaccertate dai Nas durante isul rispetto dell’obbligo del. Dall’entrata in vigore della normativa sono state ispezionate oltre 5.000attività. Delle 236 sanzioni, 128 sono state fatte ai titolari di esercizi commerciali, in particolare ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e sui mezzi di trasporto. Le altre 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. Per un totale complessivo di 94. In particolare sono state 116 le sanzioni elevate a ristoranti, pizzerie e bar, 58 a palestre, piscine e centri benessere, 38 a sale scommesse, sale gioco e attività ricreative, mentre 24 nell’ambito dei servizi di trasporto a lunga percorrenza. Sono state ...

borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - sole24ore : Green Pass e accesso al luogo di lavoro, la conservazione dei dati si configura come trattamento illecito… - MaxGramel : Parole sbagliate, complotti e cinghiali: anche oggi torna l'Ammazzacaffè, da ascoltare sul sito del @Corriere o su… - _CuiProdest : RT @Lorenzo62752880: Il prof. Alberto Giovanni Biuso 'Il green pass va ben oltre i limiti costituzionali discriminando milioni di persone.… -