Green pass: controlli dei Nas, accertate 236 violazioni, sanzioni per 94.000 euro (Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue la campagna di controllo da parte dei Carabinieri Nas sul rispetto dell'obbligo del Green pass per l'accesso a determinate categorie di attivita' e servizi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue la campagna di controllo da parte dei Carabinieri Nas sul rispetto dell'obbligo delper l'accesso a determinate categorie di attivita' e servizi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - sole24ore : Green Pass e accesso al luogo di lavoro, la conservazione dei dati si configura come trattamento illecito… - frank9you : RT @LucioMalan: Green Pass falsi a politici, sportivi e imprenditori: indagato medico dei vip a Roma – VOGLIAMO I NOMI! - b_barbarella : RT @MarcoRizzoPC: NO GREEN PASS. LAVORO E SANITÀ PUBBLICA. FUORI DALLA NATO E DALLA UE. Questi sono i temi che crediamo siano centrali in u… -