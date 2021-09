Green pass: controlli dei Nas, 236 violazioni per 94mila euro (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA – Sono 236 le violazioni accertate dai Nas durante i controlli sul rispetto dell’obbligo del Green pass. Dall’entrata in vigore della normativa sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività. Delle 236 sanzioni, 128 sono state fatte ai titolari di esercizi commerciali, in particolare ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e sui mezzi di trasporto. Le altre 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. Per un totale complessivo di 94mila euro. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA – Sono 236 leaccertate dai Nas durante isul rispetto dell’obbligo del. Dall’entrata in vigore della normativa sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività. Delle 236 sanzioni, 128 sono state fatte ai titolari di esercizi commerciali, in particolare ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e sui mezzi di trasporto. Le altre 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. Per un totale complessivo di. L'articolo L'Opinionista.

