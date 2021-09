Green Pass, allarme della Cgia: molti artigiani rischiano il fermo di produzione (Di sabato 25 settembre 2021) Per la Cgia molti artigiani e altrettanti piccoli imprenditori sono preoccupati e sperano nell’effetto annuncio; ovvero che entro il prossimo 15 ottobre la gran parte dei 3,7 milioni di dipendenti del settore privato che non si sono ancora vaccinati lo facciano. Se cio’ non dovesse avvenire, tante aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover bloccare l’attivita’ lavorativa , perche’ non possono avvalersi dell’apporto, in particolar modo, di tecnici e operai altamente specializzati. Figuriamoci se, poi, fosse necessario sostituirli, cosi’ come prevede il decreto per le imprese con meno di 15 dipendenti: trovare alcune figure professionali, infatti, e’ da tempo un’ impresa quasi impossibile, specie in alcune aree del Paese. Per le aziende con pochi dipendenti, lo stop per uno di loro significa il fermo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021) Per lae altrettanti piccoli imprenditori sono preoccupati e sperano nell’effetto annuncio; ovvero che entro il prossimo 15 ottobre la gran parte dei 3,7 milioni di dipendenti del settore privato che non si sono ancora vaccinati lo facciano. Se cio’ non dovesse avvenire, tante aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover bloccare l’attivita’ lavorativa , perche’ non possono avvalersi dell’apporto, in particolar modo, di tecnici e operai altamente specializzati. Figuriamoci se, poi, fosse necessario sostituirli, cosi’ come prevede il decreto per le imprese con meno di 15 dipendenti: trovare alcune figure professionali, infatti, e’ da tempo un’ impresa quasi impossibile, specie in alcune aree del Paese. Per le aziende con pochi dipendenti, lo stop per uno di loro significa il...

