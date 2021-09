' Gratta e vinci' rubato | ora è davvero finita | cosa succede martedì

(Di sabato 25 settembre 2021) A breve potrà avvenire il pagamento all'anziana signora di Napoli che presto potrebbe avere i soldi sul conto, forse già. Capitolo chiuso: in ballo c'è mezzo milione di ...

NAPOLI - Il caso del furto di unda parte del tabaccaio ad un'anziana signora per la vincita da mezzo milione di euro, nelle settimane scorse ha rempito la cronaca nazionale. Il fatto accaduto a Napoli aveva sconvolto ...A breve potrà avvenire il pagamento all'anziana signora di Napoli che presto potrebbe avere i soldi sul conto, forse già martedì. Capitolo chiuso: in ballo c'è mezzo milione di ...Si è riunita ieri la commissione di Adm per la validazione del Gratta e vinci da mezzo milione di euro che era stato rubato nelle settimane scorse ad una signora napoletana di 69 anni. A quanto si app ...Validato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) il Gratta e Vinci da 500mila euro rubato a Napoli. Ora la signora di 69 anni del quartiere Materdei vincitrice potrà ricevere i soldi, che arriv ...