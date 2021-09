Grande Fratello Vip, Vertici Mediaset furiosi con Signorini. “Conduzione peggiore degli ultimi anni”. Cos’è successo (Di sabato 25 settembre 2021) Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip sono stati duramente attaccati sui social da Giulio Cavalli, ex fidanzato di una delle concorrenti in gara, Miriana Trevisan. I due hanno avuto una relazione poco dopo che lei ha divorziato da Pacifico Settembre, in arte Pago, da cui ha avuto anche un figlio, Nicola. Il loro amore però non è sbocciato ed è naufragato nel 2019. Oggi la donna è entrata nella casa più spiata d’Italia, che già ha dato modo ai telespettatori di criticare i vari Vipponi. In particolare, l’attore, drammaturgo, scrittore, regista teatrale e politico ha avuto da ridire sull’abbigliamento di una delle coinquiline della casa. A essere criticata duramente da Giulio Cavalli non la sua ex fidanzata, come si potrebbe immaginare, ma Jo Squillo. La donna, che sempre si è fatta portavoce di deboli e oppressi, ha deciso di ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 settembre 2021) Alfonsoe il suoVip sono stati duramente attaccati sui social da Giulio Cavalli, ex fidanzato di una delle concorrenti in gara, Miriana Trevisan. I due hanno avuto una relazione poco dopo che lei ha divorziato da Pacifico Settembre, in arte Pago, da cui ha avuto anche un figlio, Nicola. Il loro amore però non è sbocciato ed è naufragato nel 2019. Oggi la donna è entrata nella casa più spiata d’Italia, che già ha dato modo ai telespettatori di criticare i vari Vipponi. In particolare, l’attore, drammaturgo, scrittore, regista teatrale e politico ha avuto da ridire sull’abbigliamento di una delle coinquiline della casa. A essere criticata duramente da Giulio Cavalli non la sua ex fidanzata, come si potrebbe immaginare, ma Jo Squillo. La donna, che sempre si è fatta portavoce di deboli e oppressi, ha deciso di ...

fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - lastknight : Quello che sta succedendo al Grande Fratello brasiliano non è solamente incredibile, è vomitevole. Abbiamo sdogana… - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù nella notte: le parole inaspettate ai coinquilini - folierose : può tornare a fare post poveracci per entrare al grande fratello o per una cena con gs -