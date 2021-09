Grande Fratello Vip, Soleil attacca Gianmaria Antinolfi e piange senza lacrime. L'ironia del web 'Recita peggio di Rosalinda' (Di sabato 25 settembre 2021) . Nuova lite tra i due ex dopo che Signorini mostra loroun video in cui l'... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021) . Nuova lite tra i due ex dopo che Signorini mostra loroun video in cui l'...

Advertising

GrandeFratello : ... care Princess, parlare in inglese non vi metterà al riparo da Grande Fratello... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa magica puntata di #GFVIP! Appuntamento a lunedì... con ancora più dinamiche,… - GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - _golden12_ : RT @bagnotrash: Grande Fratello è quel programma dove viene fatto il cazziatone ad Alex per aver detto 'ottusa' a Katia e non a Katia per a… - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 24 settembre: Tale e quale show Grande Fratello Vip Non sono un assassino - #Ascolti #venerdì… -