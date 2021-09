Grande Fratello Vip 6 | l’opinione di Chia sulla quarta puntata

Leggi su isaechia

(Di sabato 25 settembre 2021) Regà, ma io sono commossa… giuro! Non so esattamente cosa sia successo o che abbiamo fatto per meritarcelo, ma FINALMENTE unadel Gf Vip basata quasi interamente sulle dinamiche che accadono DENTRO la Casa, e non quella sequela infinita di clip strappalacrime e sorprese stracciamaroni che Silvia Toffanin scansate proprio. Hallelujah! E porcaccia di quella miseria se me la sono goduta, oh! Il programma è iniziato da nemmeno due settimane e di tempo per schierarci ce ne sarà (ahinoi) fin troppo. Per ora voglio schivare ogni deriva tossica che prenderà – perché accadrà, lo sappiamo fin troppo bene che accadrà – quest’edizione e gustarmi ogni singolo pollaio, ogni becero catfight, ogni poracciata epica. Che, con tutto il rispetto per Katia Ricciarelli, il Gf Vip me lo guardo proprio perché bramo il peggio disagio, non certo perché lei mi spieghi la Turandot, ...