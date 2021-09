Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini “ottuso è offensivo”, ma Tommaso Zorzi gli risponde su Twitter (Di sabato 25 settembre 2021) La difesa di Katia Ricciarelli da parte di Alfonso Signorini nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 ha provocato la reazione di Tommaso Zorzi. Scontro a distanza tra Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 6. Il conduttore ha rimproverato alcuni concorrenti che avevano definito ottusa Katia Ricciarelli durante un gioco, il vincitore della passata edizione gli ha ricordato che al soprano è stato perdonato l'uso della parola fr..io. Nella puntata di venerdì 24 settembre ci sono stati diversi scontri tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, come avevano promesso gli autori nelle anticipazioni. Uno di questi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) La difesa di Katia Ricciarelli da parte dinella nuova puntata delVip 6 ha provocato la reazione di. Scontro a distanza tranella quarta puntata delVip 6. Il conduttore ha rimproverato alcuni concorrenti che avevano definito ottusa Katia Ricciarelli durante un gioco, il vincitore della passata edizione gli ha ricordato che al soprano è stato perdonato l'uso della parola fr..io. Nella puntata di venerdì 24 settembre ci sono stati diversi scontri tra i concorrenti delVip 6, come avevano promesso gli autori nelle anticipazioni. Uno di questi ...

