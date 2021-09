Gp Russia: Sainz 'ottima strategia, domani lotteremo' (Di sabato 25 settembre 2021) "Sono molto contento. Abbiamo fatto un'ottima strategia facendo due giri alla fine per portare le gomme in temperatura e poi abbiamo trovato un giro piuttosto forte. Purtroppo sono stato uno dei primi ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) "Sono molto contento. Abbiamo fatto un'facendo due giri alla fine per portare le gomme in temperatura e poi abbiamo trovato un giro piuttosto forte. Purtroppo sono stato uno dei primi ...

