Golf | Ryder Cup 2020 | Team USA domina ancora e si porta sul 9-3

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue il dominio delUSA nellaCup, in corso a Whistling Straits nel Wisconsin. La sessione mattutina della seconda giornata si è chiusa sul 3-1, esattamente come le due sessioni del venerdì. Ecco quindi che il punteggio è di 9-3, un parziale pesantissimo che rende quasi utopistica una rimonta delEurope. Adesso la sessione pomeridiana dei fourballs, con l’Europa chiamata a vincere tutti i quattro punti in palio per provare a sperare. IL LIVE DELLA SECONDA GIORNATACUP: FORMAT E REGOLAMENTO, COME FUNZIONA IL PUNTEGGIO L’Europa fagrande affidamento su Jon Rahm e Sergio Garcia, la coppia spagnola che conquista il secondo successo della settimana. Il numero uno del mondo continua ad essere imbattuto in tre match, ma è Garcia a ...