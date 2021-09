Gli intoppi burocratici che minacciano il referendum sulla cannabis

(Di sabato 25 settembre 2021) La corsa della raccolta firme per ilrischia di arenarsi nella burocrazia degli uffici comunali. Il quesito, presentato lo scorso 7 settembre, aveva meno di un mese per raccogliere le 500mila sottoscrizioni necessarie per avviare l’iter che lo avrebbe condotto alla consultazione popolare. Ci è riuscito in poco meno di due settimane, anche grazie alla possibilità di firmare online tramite lo Spid. Adesso, però, i promotori dell’iniziativa devono consegnare in Cassazione gli elenchi di tutti coloro che hanno aderito alla campagna, insieme ai certificati elettorali che attestano che questi siano effettivamente elettori. I comuni sono tenuti a rilasciare questi certificati entro 48 ore dalla richiesta, “ma dopo tre giorni ne mancano più del 75%”, fanno sapere gli organizzatori. Dei 545mila documenti richiesti ...

Advertising

DamianoAnzaldi : Cara @DAZN_IT vedo che le brutte abitudini sono difficili da perdere... Pensate di ripetervi anche oggi pomeriggio… - MarcoAMunno : CREMONA Sorprendente la scorsa stagione, ora attesa ad un altro mezzo miracolo visti gli intoppi della prestagione… - lettore1969 : @DavePiccirillo @Carabagg10 Peccato per te che gli intoppi che hai elencato riguarderanno tutti, quindi..... - LucaElle76 : @silvia29luglio Assolutamente,non valuto mai le persone dai kg,so bene quanto di te c'è dietro quel cambiamento,le… - Nalu_2017 : RT @Willi_Shake_01: Avanti con la 'tripletta', si inizia con i 'fragili', poi tutti gli altri... sino alla decima, senza mai fermarsi. La s… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli intoppi

next

... che si sono prolungate a causa dei numerosiche ci sono stati . Anche a causa del Covid. ... Una fonte di The Sun ha rivelato che perattori è stato un periodo molto intenso a causa delle ...La produzione, se non ci saranno, partirà dalla seconda metà del 2023. Con una superficie ...lavorerà in stretta collaborazione con le altre fabbriche delle batterie del Gruppo e con...Procede senza intoppi la preparazione della prima trasferta stagionale dei biancorossi. Il Rimini, dopo il ko infrasetti ...L'assessorato alle Attività produttive ha stanziato 1,2 milioni per aiutare le ditte a migliorare la propria presenza on line. Sarà possibile ottenere fino a un massimo di 8500 euro. «Ma non basterà p ...